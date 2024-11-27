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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Andrei Martin: Moldova tarihine geçeceğiz - Futbol Haberleri

        Andrei Martin: Moldova tarihine geçeceğiz

        UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Moldova ekibi Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, Moldova tarihine geçecek bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:40
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        "Moldova tarihine geçeceğiz"
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        Moldova ekibi Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "MOLDOVA TARİHİNE GEÇECEĞİZ"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Martin, "Başakşehir maçın favorisiydi ama biz cesaretli bir takımız. Her maça çok ciddi bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maça çok agresif başladık, ufak bir farkla ofsayttan bir golümüz verilmedi belki de maça 1-0 önde başlayabilirdik. Sadece defans yapmadık. 96. dakikada gol atmak takımımın cesaretini gösteriyordu. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir’e gelecek maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Moldova futbol tarihi için önemli bir sonuç aldıklarının altını çizen Andrei Martin, "Ülke olarak da kulüp olarak da fakiriz, İstanbul ve Türkiye ile kıyaslanamayız. Moldova olarak bu stadyumları rüyamızda bile göremiyoruz. Ama sahaya çıkınca ne tarih ne bütçe hiçbir şey fark etmiyor. Sahada herkes eşit ve sonuçta skor önemli. Bizim için gurur verecek tarihi bir sonuç. Moldova tarihine geçeceğiz, İstanbul Başakşehir gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 1 puan almak bizim için gurur verici." şeklinde konuştu.

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