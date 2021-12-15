İki günlük İstanbul turu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Trabzonspor'da top koşturan Danimarkalı forvet Andreas Cornelius, takıma verilen iki günlük arada soluğu İstanbul'da aldı.

Eşi Anne Sophie ve ekim ayında dünyaya gelen oğlu Hugo ile birlikte alışveriş turuna çıkan Cornelius, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Caddede bulunan mağazaları dolaşan çift, daha sonra konakladıkları otelin yolunu tuttu.