Anderson Talisca: Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, galibiyetin ardından konuştu.

REKLAM advertisement1 "POZİTİF BİR MAÇ OLDU" Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık.

REKLAM "HEPİMİZİN ORTAK AMACI FENERBAHÇE" Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda.

"MERT HAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN" Yakın zamanda ameliyat olan Mert Hakan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Takımımızın bir parçası, onu anmak ve geçmiş olsun demek istiyorum. Fenerbahçe rahat kazandı! Haberi Görüntüle