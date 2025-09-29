Anderson Talisca'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerinden biri penaltıdan Anderson Talisca'dan geldi.

Brezilyalı yıldız, penaltı vuruşu öncesinde tribünlerden gelen ıslıklamalara rağmen topu ağlara gönderdi. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talisca, disiplin ve motivasyon üzerine mesajlar verdi.

Talisca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."