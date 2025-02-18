Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB nasıl tur atlar?

        Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu Fenerbahçe maçı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht'in konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, tur için büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht engelini geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak. Lotto Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, Anderlecht - Fenerbahçe rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Ligi Anderlecht - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anderlecht - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kadıköy'de Anderlecht karşısında oynadığı futbolla üstün gelen temsilcimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala taraftarlar, "Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı tarihi ve saati...

        • 2

          ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lotto Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta

          Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Szymanski, Anderson Talisca, Dzeko

        • 5

          UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

          Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

          Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

          Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

          Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

          Final: 21 Mayıs 2025