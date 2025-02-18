Anderlecht - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kadıköy'de Anderlecht karşısında oynadığı futbolla üstün gelen temsilcimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala taraftarlar, "Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı tarihi ve saati...