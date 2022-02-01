Sezon başında Everton'dan ayrılarak Real Madrid'e dönen Carlo Ancelotti'nin antrenörlük kariyerine devam edebilmesi için sınava girmesi gerekecek.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan antrenörün belgelerinin süresinin 31 Aralık 2021'de sona erdiği ve yenilenmesi gerektiği belirtildi.

Talksport'taki haberde ise İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya sınavların gerekli olmadığına, Ancelotti'nin kariyerinde 1200'ü aşkın maça çıkmış deneyimli bir teknik direktör olduğuna dair bir yazı gönderdiği kaydedildi.

FUTBOL TARİHİNE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Ancelotti daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İngiltere Premier League bkibi Chelsea, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain ve Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'i şampiyon yapmıştı. Şu anda Real Madrid ile La Liga'nın zirvesinde bulunan takımı da şampiyon yapması halinde Ancelotti, Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olacak.

İtalyan teknik adam ayrıca Milan ile 2, Real Madrid ile 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.