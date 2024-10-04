Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

La Liga'da yarın sahalarında Villareeal'e karşı oynayacakları 9. hafta maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.

Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir." şeklinde konuştu.

"Olmak istediğimiz yerden uzakta değiliz." diyen Ancelotti, şu değerlendirmeyi yaptı: