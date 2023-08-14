Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?
Okulların açılacağı Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte anaokulu çağında çoğu olan veliler anaokulu kayıt ve açılış tarihlerini merak ediyor. Peki, anaokulu kayıt ve açılış tarihi ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
- 1
Anaokulu açılış ve kayıt tarihleri Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte aileler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, anaokulu açlış ve kayıt tarihleri belli oldu mu? Merak edenler için detayları habermizde derledik. İşte merak edilen tarihler...
- 2
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte anaokulu açılış tarihleri belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre anaokulları 4 Eylül Pazartesi günü açılacak.
- 3
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
-
- 4
ÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
- 5
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.