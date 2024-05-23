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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anadolubank Genel Müdürlüğü’ne İnce getirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Anadolubank Genel Müdürlüğü’ne İnce getirildi

        Anadolubank Genel Müdürlüğü'ne, Banka'nın Yönetim Kurulu ve Denetim Komite Üyesi olarak görev yapan Suat İnce getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:00
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        Anadolubank Genel Müdürlüğü'ne İnce getirildi
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        Türk bankacılık sektörünün saygın ve güçlü kurumları arasında yer alan Anadolubank’ta üst düzey atama gerçekleşti. Banka’nın Genel Müdürlüğü’ne, Anadolubank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan ve Şubat 2024’te Genel Müdür Vekili olarak görev almaya başlayan Suat İnce atandı.

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