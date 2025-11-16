Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail sona erdi

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluştu. Mint Organizasyon tarafından düzenlenen ve “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” temasıyla koşulan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail’de 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık etaplarda koşuldu. 15 ülkeden 1226 sporcu, Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na, Akdeniz’in büyüleyici manzaraları eşliğinde uzanan rotalarda koşu deneyimi yaşadı.

Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru katılımcıların beğenisini topladı. 100K erkeklerde Mehmet Soytürk 11:18:22.34’lük derecesiyle, kadınlarda Doğa Canik 17:43:13.00’lık derecesiyle birincili elde etti.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Organizasyonun isim sponsoru Anadolu Sigorta, ana sponsorları ise Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye oldu. Ayrıca Garmin, Herbalife, Segway-Ninebot, Uludağ İçecek, Fredonia Coffee, Bono Good Times, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği ve Doca Pakkens co-sponsor olarak organizasyona güç kattı.

Öte yandan minik sporcuların Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde yer aldığı Çocuk Koşusu renkli anlara sahne oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Düzenlenen törene; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Başkan Yardımcıları Pelin Paka Yaylalı ile Tunç Telli, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Brooks Türkiye Marka Direktörü Gökhan Kolutek, Marmaris Genç İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal dereceye girenlere ödül verdi.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise organizasyona destekte bulunan kurum ve kuruluşlara plaket takdim etti.

MUĞLA VALİ YARDIMCISI CEVHEROĞLU: HİÇ KİMSE YAŞAM SEVİNÇSİZ VE SPORSUZ KALMASIN

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, düzenlenen törende yaptığı açıklamada, “Biz bu ekiple daha önce Bursa'da görevdeyken Uludağ'da benzer bir organizasyon yapmıştık. Daha sonra böylesine güzel bir coğrafyayı öksüz bırakamazdık. Geçen yıl birincisini, bu sene de hep beraber ikincisini yapıyoruz. Çok candan bir ekip var. En önemlisi de bu kadar insanın çoluğuyla çocuğuyla buraya gelmesi ve içinde yaşam ve spor coşkusuyla burada olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın” dedi.

ENGİN ÇETİNAY: MUHTEŞEM BİR HAVADA YARIŞI TAMAMLADIK

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, bu sene yarışın ikincisinin gerçekleştiğini hatırlatarak, “Muhteşem bir havada yarışı tamamladık. Bu sene Karya Yolu’nu aktif etmek bizi ayrıca onore ve mutlu etti. Ciddi anlamda ilçeye de turizm anlamında katkısı olduğunu düşünüyorum. Yarış sebebiyle yaklaşık 2 bin 500, 3 bin kişi gelmiştir. Seneye organizasyonu nisan ayına alacağız, herkesi bekliyoruz. İsim sponsorumuz Anadolu Sigorta’ya ise desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE KOŞU SEKTÖRÜ VE KÜLTÜRÜ DAHA YENİ GELİŞİYOR”

Kendisinin de ultra maraton koşucusu olduğunu ifade eden Engin Çetinay, ”Türkiye’de koşu sektörü ve kültürü daha yeni gelişiyor. Yurt dışına baktığımız zaman daha emekliyoruz diyebilirim, yüzde 10 kapasitemize bile ulaşmamışızdır. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın en büyük özelliği 2 parkurunun tamamen teknik zeminde Karya Yolu’nda geçmesi. Diğer 3 parkurun ise koşulabilir zeminde geçmesi. Dolayısıyla her seviyeden koşucuya hitap eden bir parkur. Koşuda şöyle bir şey var; bir sporcu geldi yarıştı, parkur sert geldi kendisine koşmayı bırakabilir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Organizasyonu düzenlerken yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyoruz. Bugün çocuk koşusundaki enerjiyi gördünüz, oradan 10 çocuk bile spordan etkilenmiş olsa bizim için müthiş bir olay. Yurt dışına gittiğimizde bizi en çok üzen şey hafta sonu ailece herkes yürüyor, bizde de koşucu arkadaşlarımızın aileleri ve çevreleri ile oluşup bu kültürü böyle daha ileriye götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE NİSAN AYINDA BURAYA BİR ENERJİ KATACAĞIZ”

Bölgenin turizm sezonunu uzatmaya yönelik tarih seçtiklerini vurgulayan Engin Çetinay, “Kasım ayındayız, burada sezon kapandı ama 1 hafta daha buradaki ekonomiye katkı sunmak bizim için çok önemli. Organizasyonu önümüzdeki sene nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu sefer sezon açılışında buraya bir enerji katacağız. Deyim yerindeyse buranın bir tozunu alacak” ifadelerini kullandı.