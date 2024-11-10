Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü bir TIR devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
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Anadolu Otoyolu'da M.B. yönetimindeki mısır yüklü TIR, Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
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Sürücünün yara almadığı kazada, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan mısır tanelerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Çalışmaların sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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