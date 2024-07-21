Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden M.Z. idaresindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.
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Yaralılar, refüjde ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normal seyrine döndü.