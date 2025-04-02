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        Haberler Gündem Trafik Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu

        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 01:22
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        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu
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        Ramazan Bayramı'nın son gününde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy mevkileri arasında yoğunluk oluşturuyor.

        Otoyolun Düzce gişeleri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan yaklaşık 10 kilometrelik kısmında artan yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

        AA'nın haberine göre; Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk artıyor.

        D-100 karayolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım İstanbul yönüne doğru akıcı yoğunlukta seyrediyor.

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        KOCAELİ

        Otoyolun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle başlayan yoğunluk, akşam ve gece saatlerinde de sürüyor.

        İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

        D-100 karayolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Anadolu Otoyolu
        #Raman Bayramı
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