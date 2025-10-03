Habertürk
        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin yükselen kısa film projelerini bir araya getirmeyi hedefleyen Anadolu Kısaları Forum, bu yıl ilk kez 24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak

        Giriş: 03.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:46
        Anadolu Kısaları Forum'un tarihleri açıklandı
        Türkiye’nin kısa film alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlayan Anadolu Kısaları Forum, genç yönetmen ve yapımcılara projelerini geliştirme, sektörel bilgi edinme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

        24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Atlas Pasajı Etkinlik Alanları’nda gerçekleşecek Forum, kapsamlı programıyla kısa filmlerin üretim ve dağıtım süreçlerini destekleyerek Türkiye’nin sinema endüstrisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

        GENÇ YÖNETMENLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT: SON BAŞVURU 7 EKİM

        Forum kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından seçilecek 15 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları; fonlar, yapımcılar, dağıtım/satış ajansları ve uluslararası festivallerle buluşma fırsatı yakalayacak. Katılımcılar, projelerini aktif sinema profesyonellerine sunarak geri bildirim alma, sektörel bilgi edinme ve uluslararası bağlantılar kurma imkânına sahip olacak. Başvurular 7 Ekim 2025 tarihinde son bulacak.

        ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ

        Üç gün boyunca sürecek programda senaryo danışmanlığı, pitching oturumları, fonlama, dağıtım ve satışa yönelik seminerler, birebir görüşmeler ve atölyeler yapılacak. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışından gelecek sektör profesyonelleri, Türk sinemacılarıyla bilgi ve deneyim paylaşarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.

        ULUSLARARASI YOLCULUĞUN İLK ADIMI

        Anadolu Kısaları Forum, yalnızca bir buluşma noktası olmanın ötesinde, kısa filmlerin festival yolculuğunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Forumda seçilen projeler filme dönüştükten sonra, 2027’de Fransa’da gerçekleşecek 49. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali Market bölümü kapsamında Anatolian Shorts Türkiye Delegasyonu etkinliklerinde yer alma fırsatı bularak uluslararası dağıtım ve satış alanlarında yolculuğa çıkacak.

