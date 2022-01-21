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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’da gerçekleştirilen organizasyon değişikliği kapsamında, Genel Müdürlüğe bağlı “Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” ve “Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” oluşturuldu.

Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'nü 2015’ten bu yana İhracat Direktörü olarak görev yapan Hakan Kefoğlu üstlenirken, Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü'ne Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Hakan Özenç atandı.

Kefoğlu, 2015’ten bu yana Anadolu Isuzu İhracat Direktörü olarak görev yaparken, Özenç ise 2020-2022 yılları arasında şirkette Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapıyordu.

Yeni yapılanma kapsamında, Yurtiçi Satış ve Uluslararası Satış Direktörlükleri, Pazarlama İletişimi ve Bayi Geliştirme Müdürlüğü Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Hakan Özenç yönetimindeki “Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörlüğü” bünyesinde ise Tedarik Zinciri, Teknik ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlükleri yer alacak.