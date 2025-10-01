Habertürk
        Anadolu Isuzu, SamAuto'nun yüzde 75 hissesini satın alıyor

        Anadolu Isuzu, SamAuto’nun yüzde 75 hissesini satın alıyor  

        Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu'nun Özbekistan'daki SamAuto şirketinin %75,2'sine kadar olan kısmını temsil eden paylarının satın alımınına yönelik sunduğu teklif kabul edildi.  Anadolu Isuzu, bu adımla uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci üretim tesisini bünyesine katıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 14:36 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:36
        Anadolu Isuzu'dan satın alma
        Anadolu Isuzu’nun, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun %75,2’sinin satın alınmasına yönelik sunduğu teklif, 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kabul edildi. Gelişmiş üretim alt yapısı, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve geniş ürün gamıyla sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, bu stratejik yatırım sayesinde Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda stratejik bir adım attı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek devir sürecinin ardından Anadolu Isuzu, Orta Asya’daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek. Bu satın alma ile birlikte SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesi hedefleniyor.

        'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİZ'

        Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, satın alma süreci ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak bu yatırımımız, uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biri. Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil; aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız.”

        ÜRETİM GÜCÜ GENİŞ COĞRAFYAYA YAYILIYOR

        Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve kendi üretim tesislerinde yüksek kaliteyle üretilen yenilikçi ürünlerini 45’i aşkın ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, ihracat coğrafyasını her geçen gün güçlü adımlarla daha da genişleterek uluslararası büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Anadolu Isuzu, bu yatırımıyla Özbekistan ve çevre ülkelerdeki geniş nüfusa hitap eden stratejik bir entegre üretim merkezi haline gelme yolunda ilerliyor.

        1999 yılından bu yana Özbekistan’ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde faaliyet gösteren ve genel merkezi Taşkent’te bulunan SamAuto; otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor. 2007 yılından bu yana Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla faaliyet gösteren şirket, Orta Asya’da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor. SamAuto’nun üretim yetkinliği ve Orta Asya’daki yaygın satış, satış sonrası hizmet alt yapısı; Anadolu Isuzu’nun gelişmiş mühendislik gücü, 40 yılı aşkın deneyimi ve Anadolu Grubu’nun değerleriyle birleşerek güçlü bir sinerji yaratacaktır.

        #Borsa İstanbul
        #Anadolu Isuzu
        #otomotiv
        #ticari araç
