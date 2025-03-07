Anadolu Grubu 2024 mali sonuçlarını açıkladı

Anadolu Grubu Holding, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Anadolu Grubu, 2024 yılında satış gelirlerini konsolide bazda %4,0, FAVÖK’ünü ise %10,6 artırdı. Holding’in konsolide ana ortaklık net kârı 5,2 milyar TL oldu. TMS 29’un (enflasyon muhasebesi) etkisi hariç tutulduğunda, satış gelirlerinde %60,3, FAVÖK’te ise %54,8 artış kaydedildi. Konsolide net kâr bir önceki seneye paralel 22,9 milyar TL, ana ortaklık net kârı ise 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır sonuçlara ilişkin, “2024 hem makroekonomik hem de jeopolitik olarak zorluklarla dolu bir sene oldu. Jeopolitik belirsizlikler, makroekonomik zorluklar ve bir süredir devam eden enflasyonist baskılar, faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerdeki satın alma gücünü beklenenin ötesinde etkiledi. Ancak Anadolu Grubu olarak, zorlu koşullara rağmen çalışmalarımızı, faaliyet gösterdiğimiz her alanda, değer yaratma hedefimizden ödün vermeden sürdürdük. Proaktif yönetim anlayışımız, sıkı bilanço yönetimimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüz sayesinde 2024 yılında da operasyonlarımızı istikrarlı bir biçimde yöneterek ciro ve FAVÖK büyümesi sağladık. Esnek ve dayanaklı iş modellerimiz, coğrafi ve sektörel dağılımımız, verimlilik ve maliyet odaklı anlayışımızla 2024 yılında da başarılı sonuçlar elde ettik” değerlendirmesinde bulundu.

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"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Bilanço yapısı olarak büyük bir dönüşüm sürecini başarıyla sürdürüyoruz. TMS 29'un etkisi hariç tutulduğunda, 2018 yılında 3,6x’ olan net borç/FAVÖK rasyomuz 2024 sonunda 0,4x seviyesine geriledi. Bilançomuz özellikle artan faiz ve kur hareketlerine karşı geçmişe göre çok daha korunaklı durumda. Borçluluk oranlarımızdaki kayda değer iyileşmeyle eş zamanlı olarak hem grup şirketlerimizden elde ettiğimiz hem de yatırımcılarımıza dağıttığımız temettü tutarlarında düzenli artış kaydettik.”

2025 yılında takip edilecek en önemli gündem maddelerini; global belirsizlikler, yüksek enflasyon, jeopolitik gelişmeler olarak sıralayan Başarır, “En önemli odak alanlarımız ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri ve tüketicilerimizle yakın bağımızı korumak, operasyonel verimlilik, maliyetlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, pozitif nakit akışı, etkin ve disiplinli finansal yönetim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmaları olacak. Riskleri fırsata dönüştürme kararlılığımız devam ediyor. Amacımız, sorumlu yönetim ilkelerimizden taviz vermeden, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek tüm paydaşlarımız için değer üretmek” dedi.

Burak Başarır, “Başarılı operasyonel performans, sağlam bilanço yapısı, proaktif risk ve işletme sermayesi yönetimi, pozitif serbest nakit akımı yaratılması, atıl varlıkların değerlendirilmesi ve döviz açık pozisyonlarının azaltılması gibi daha önce belirlediğimiz önceliklerimiz finansal tablolarımızın güçlenmesine katkı sağladı. Meşrubat Grubu’nda, bazı pazarlarda satış hacmi açısından yaşanan baskılara rağmen, doğru fiyat, saha uygulama yetkinliği ve dengeli ürün portföy tasarımı sayesinde, geçici olarak değerlendirdiğimiz zorluklar etkili şekilde yönetildi. Pazar dinamiklerinin iyileştiğine dair ilk işaretlerle beraber aldığımız önlemler sonucunda, yılın son çeyreğinde hacim büyümesi yakaladık. Kaliteli gelir artışı ve maliyet disiplini sayesinde kâr marjını kabul edilebilir bir aralıkta yönettik” diye konuştu. Bira Grubu konsolide hacmi, yılın her çeyreğinde başarılı bir şekilde büyüme kaydetti ve sene sonu hacim büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Burak Başarır, “Yılın son günlerinde yaşanan önemli gelişmelerden biri, Anadolu Efes’in Rusya’daki operasyonlarının yayımlanan kararname ile geçici yönetime devredilmesi oldu. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz” dedi. MİGROS'TA BEKLENTİLER AŞILDI Migros Grubu’nun çift haneli gelir büyümesi, pazar payı kazanımı ve disiplinli bilanço yönetiminin titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Başarır, “Yılın ilk yarısında, iş gücü maliyetlerinde yaşanan artışın kârlılığa olumsuz etkisi, yılın ikinci yarısında tedrici olarak azalma eğilimine girdi. Bunun sonucu olarak sene başında paylaştığımız beklentilerin üzerinde bir performans sağladık. Otomotiv Grubu ise geçen senenin çok güçlü performansı üzerine artan rekabet şartlarından doğal olarak etkilendi” ifadelerini kullandı.