Anadolu Efes son saniyede yıkıldı!
THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup oldu.
Giriş: 15.10.2024 - 23:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 23:34
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenildi.
Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapıldı.
Bu maçın ardından lacivert-beyazlı ekip, üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. İsrail temsilcisi ise ikinci galibiyetini aldı.
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