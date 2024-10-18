Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile mücadele edecek. Ligde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Yunan ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?