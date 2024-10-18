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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle | THY Avrupa Ligi 4. hafta Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 4. hafta

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, Yunan ekibi karşısında galibiyet hedefliyor. Euroleague'de Efes, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 10. Sırada yer alıyor. Olympiacos ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte THY EuroLeague 4. Hafta Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle linki, saati ve merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:56
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        • 1

          Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile mücadele edecek. Ligde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Yunan ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Anadolu Efes-Olympiakos maçı, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          İKİ TAKIMIN SON DURUMU

          Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.

          Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

        • 6

          İKİ TAKIM 50. KEZ KARŞI KARŞIYA

          Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.

          İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

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