Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 4. hafta
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, Yunan ekibi karşısında galibiyet hedefliyor. Euroleague'de Efes, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 10. Sırada yer alıyor. Olympiacos ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte THY EuroLeague 4. Hafta Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle linki, saati ve merak edilen tüm detaylar…
- 1
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos ile mücadele edecek. Ligde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Yunan ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 2
ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Olympiakos maçı, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.
- 3
ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
-
- 4
ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
- 5
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.
Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.
- 6
İKİ TAKIM 50. KEZ KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.
İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.
-