Anadolu Efes normal sezonun lideri oldu
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 yenerek zafere ulaştı. Bu galibiyetle birlikte ligde 25. kez kazanan Anadolu Efes, normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Rakibi Darüşşafaka Lassa ise 17. mağlubiyetini aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti.
Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Darüşşafaka Lassa ise ligde 17. kez mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has
Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4
1. Periyot: 24-28
Devre: 39-48
3. Periyot: 52-65