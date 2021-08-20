Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geçen sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olduklarını hatırlatan Alper Yılmaz, "Her sezonun ayrı bir hikayesi vardır ama geçen sezon istediğimiz iki kupaya da uzanmış olmanın verdiği gururla bu sezona başlayacağız. Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde son şampiyon olarak mücadele edeceğiz. Aynı zamanda şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız. Umarım sakatlıksız, sağlıklı, seyircili ve güzel maçlar izleyebildiğimiz bir sezon olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin şampiyonluğa ulaştığı, çekişmeli, tamamlanabilen bir sezon olsun." diye konuştu.
Lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü, geçen sezonki kadroyu koruduklarını belirterek, "Bu sezon Türkiye Kupası'nı da oynayabileceğiz. Anadolu Efes olarak hem Türkiye Kupası'nı hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanmak hedeflerimizin arasında. Umarım mutlu sona ulaşırız. THY Avrupa Ligi'nde de şampiyon takımın hedef küçültmesi beklenemez. Hedefimiz öncelikle play-off, sonra Dörtlü Final, ardından da Avrupa şampiyonluğu. Kadromuzu büyük ölçüde koruyabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Ligi, her maçı birbirinden zorlu geçen, çok iyi takımların olduğu Avrupa'nın en iyi ligi. Bu organizasyonda gidebileceğimiz kadar en yukarı gidip, ülkemize aynı gururu yeniden yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!