Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeagu'de yeni sezon heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv takımını konuk ediyor. Ligdeki ilk maçında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup eden Anadolu Efes, rakibini yenerek organizasyonda 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında Anadolu Efes, İsrail’in Hapoel IBI Tel Aviv takımı ile karşı karşıya gelecek. Karadağ'da oynayacak Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligin ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv’i 85-78 mağlup eden Anadolu Efes, organizasyona galibiyetle başladı. Hapoel Tel Aviv ise İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı, 3 Ekim 2025 Cuma bugün TSİ 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.
Hapoel IBI ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.
2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
3 Ekim Cuma:
20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)
20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)
20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)
21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)
21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)
21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)
22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)
