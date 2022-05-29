ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçla ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.