Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i devirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlarda kaydettiği basketlerle 4. dakikada 14-7 öne geçti. İki takımın da hızlı hücumlarla skor ürettiği ilk periyodu lacivert-beyazlılar 28-22 önde bitirdi.

İkinci periyotta Galatasaray Nef, Trimble ve Kravish ile sayı üretirken, rakibine Micic, Simon ve Yiğincan Saybir ile karşılık veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble'nin basketleriyle 25. dakikada farkı bir sayıya (61-62) indirdi. Beaubois ile üst üste bulduğu üçlüklerle tekrar oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Micic'in de verdiği katkıyla son çeyreğe 80-74 önde girdi.

Son periyoda etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Larkin'in basketiyle 36. dakikada farkı 11 sayıya (84-95) çıkardı. Kalan sürede Larkin'in üç sayılık basketleriyle farkı daha da açan Anadolu Efes, salondan 103-91 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Burak Yılmaz

Galatasaray Nef: Dee Bost 17, Trimble 31, Okben Ulubay 4, Purcell 10, Kravish 21, Canberk Kuş 6, Sadık Emir Kabaca 2, Acar Şen

Anadolu Efes: Larkin 20, Beaubois 14, Micic 28, Moerman 12, Pleiss 7, Simon 14, Buğrahan Tuncer, Egemen Güven 4, Yiğitcan Saybir 4, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 22-28

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-80