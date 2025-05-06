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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Final Four için sahaya çıkıyor! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Final Four için sahaya çıkıyor!

        Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off beşinci maçında bu akşam Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:13
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        Anadolu Efes, Final Four için sahaya çıkıyor!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, bu akşam THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

        Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve Tuttur'dan canlı yayınlanacak.

        Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

        Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

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        Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

        İKİ TAKIM 39. KEZ RAKİP OLACAK

        Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

        AVRUPA'DA 875. RANDEVU

        Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY EuroLeague'de ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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