Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko final serisinde ilk maçını 76-85, ikinci maçını 78-93 skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0 getirmişti. Bilindiği gibi final serisi 4 maç üzerinden oynanacak ve 4 maçı kazanan takım şampiyon olacak. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Fenerbahçe canlı kesintisiz izleme linki...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran 2022, Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 19:00’da başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.