ING Basketbol Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanıyor. 4 maç üzerinden oynanacak ve 4 maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin 2. maçı öncesi basketbolseverler; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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8.KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYALAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.