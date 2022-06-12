Haberler Basketbol EuroLeague Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? EFES FB 4. maç hangi gün, bilet fiyatları ne kadar? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Ligi final serisi 4. maçı için artık geri sayım başladı. Büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ABONE OL











Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? EFES FB 4. maç hangi gün, bilet fiyatları ne kadar?

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