DHA

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonuna 4 maçta 4 mağlubiyet ile başlayan son şampiyon Anadolu Efes, kadrosuna takviye yaptı. İstanbul ekibi, geçen sezon EuroLeague'de Maccabi Playtika Tel Aviv forması giyen ve 34 karşılaşmada maç başına 9,8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamaları ile mücadele eden Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.