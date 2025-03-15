Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!
THY EuroLeague 29. hafta maçında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Anadolu Efes, maçtan 97-92 galibiyetle ayrıldı.
EuroLeague’de 29. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih’in konuğu oldu.
Kıran kırana geçen maçı Anadolu Efes, 92-97’lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Anadolu Efes 15. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 12. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes‘te Shane Larkin 23 sayı – 4 asist – 3 ribaund, Rodrigue Beaubois 23 sayı – 3 asist, Elijah Bryant 12 sayı – 6 asist, Daniel Oturu 12 sayı – 1 ribaund, Rolands Smits 7 sayı – 4 ribaund, PJ Dozier ve Vincent Poirier 6 sayı ile mücadele etti.
Bayern Münih’de Nick Weiler-Babb 18 sayı – 4 ribaund, Carsen Edwards 18 sayı – 7 asist, Johannes Voigtmann 16 sayı – 7 ribaund, Elias Harris 13 sayı – 3 ribaund, Andreas Obst 9, Shabazz Napier 8 sayı – 2 ribaund ile oynadı.