        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak

        EuroLeague'in 11. haftasındaki Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:42 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:42
        A. Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, kuruluşlarının 50. yılı kapsamında marka haline gelen maç atmosferlerini Türkiye'nin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri Avrupa Ligi deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidecekleri bildirildi.

        Bayern Münih ile 14 Kasım Cuma günü iç sahada yapacakları müsabakanın 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

        Antalya'ya gidecek kombine sahiplerinin kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar "anadoluefes@mobilet.com" adresine elektronik posta atmaları gerektiği aktarıldı.

        Karşılaşmanın maç biletlerinin "https://mobilet.com/tr/event/anadolu-efes-bayern-munih-47383/" adresinden alınabileceği belirtildi.

