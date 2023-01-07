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Anadolu Efes, Achille Polonara ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, başarılı oyuncu Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı

Giriş: 07.01.2023 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, Achille Polonara ile yollarını ayırdı
AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Achille Polonara ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 31 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.

Polonara, bu sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada 11.25 dakika ortalama süre alarak 2,8 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maçta görev yapan Polonara, 25.39 dakika ortalama süre alarak 5 sayı, 5,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

Kulübün açıklamasında, "Achille Polonara’ya takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

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