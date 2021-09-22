Varşova'da yarışacak

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'Sabırsızlık Zamanı' dünya prömiyerini Varşova Film Festivali Ana Yarışmada Yapacak!

HABERTURK.COM

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Türkiye - Avusturya ortak yapımı 'Sabırsızlık Zamanı' Varşova Film Festivali'nin 'Ana Yarışma Bölümü'ne seçildi. İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez'in başrollerini paylaştığı 'Sabırsızlık Zamanı', Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu'nun 'En İyi Film Ödülü' ve 'Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü kazanmıştı.

Daha önce 'Asasız Musa' ve 'Yaşar Kemal Efsanesi'nin yönetmenliğini yapan Aydın Orak'ın yeni filmi 'Sabırsızlık Zamanı', Türkiye'de gösterime 2022'de girecek.

Filmin konusu şöyle; Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesidir. Havuz metaforu üzerinden sınıfsal bir çatışmanın baş gösterdiği olaylar örgüsü, önü alınamaz psikolojik ve sosyolojik bir hal alıyor.