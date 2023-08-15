Amsterdam'ın hiç uyumayan parkı: Vondelpark

TURİSTİK MEKANLARA YAKINLIK VONDELPARK'IN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRIYOR

Şehrin önemli meydanların biri olan Müzeler Meydanı'nın hemen yanında bulunması, Vondelpark'ı daha popüler hale getiriyor. Park ile Müzeler Meydanı arasındaki Pieter Cornelisz Hooftstraat'taki ünlü mağazalara alışveriş için gelen turistler, parkı da ziyaret edilecek yerler listesine ekliyor.