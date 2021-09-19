Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı!

Milliler böylece 2017'den sonra üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu!

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