Amorti nedir? 2021 yılbaşı çekilişi kısa süre sonra başlayacak. Büyük çekiliş ise kısa gece yarısına dakikalar kala açıklanacak. Büyük ikramiye sonuçları kadar bir diğer merak edilen sonuç ise Milli Piyango amorti sonuçları... Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi amorti sonuçları - rakamları saat kaçta belli olacak? İşte, merak edilen detaylar...

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

2021 MİLLİ PİYANGO BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 14.30'da başlayacak. Büyük ikramiye için çekiliş ise saat 23.00'te başlayacak. Sonuçların ise gece yarısına dakikalar kala açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte amorti rakamları da belli olacak.