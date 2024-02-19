Ordu'nun Ünye ilçesinden gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya’da hamsi avına çıkan ve geminin ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında M.G. (55) ile C.C. (55) gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Ünye Limanı’ndan geçen yıl aralık ayında ayrılan, 30 mürettebatı bulunan ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti.

İKİ BALIKÇI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Gemideki Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile 5 mürettebat, balıkların istiflendiği ambara temizlik yapmak için girdi. Bir süre burada temizlik yapan balıkçılar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı.

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Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Baygın olarak yerde yatan diğer 2 kişi ise gemideki bot ile Rusya’nın Soçi Limanı’na götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 balıkçının burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.