Ekosistem de birçok canlı türü mevcuttur. Bu canlıların bir kısmı gözle görülemeyecek kadar küçük; ancak mikroskop ortamında görülmesi mümkün olan ve ekosistem üzerinde birçok görevi olan canlılardır. Bu canlılar milyonlarca sayıda bulunmaktadır. Amip de bu canlılardan birisidir. Canlıların çoğunda çok fazla hücre bulunur ancak; amipler tek hücreli canlılar olarak yaşarlar. Çok basit olan amip, tek hücreli canlı örneği olarak en çok bilinen ve mikroskobik olarak görülebilen bir canlıdır.

Mikroskoplar altında bu canlıların nasıl olduğuna dair incelenerek; bilgiler elde edilmiş ve fikir sahibi olunmuştur. Milimetrenin onda biri kadar bir çapa sahip olan bir canlı türüdür. Yani bir cisme benzetecek olursak; bir iğnenin ucu kadar büyüklüktedir. Amibin tek hücresi içerisinde sitoplazma adı verilen hücresel plazma vardır. Bu plazma saydam ve peltemsi bir yapı taşır. Amibin yaşaması için gerekli olan faaliyetlerin tümü ortasında bulunan çekirdek tarafından yönetilerek sağlanır.

Amipler genel olarak sulak alanlarda yaşayan tek hücreli canlılardır. Ancak tam olarak suların belli uygun sıcaklığa sahip olması mümkün olursa yaşamaktadırlar. Amip yapısı itibariyle yerinde hareket etmeden kalabilen bir canlı değildir. Amipsi hareketler yaparak sürekli yer değiştirerek dolaşır. Hareket halindeyken sahip olduğu tek hücreyi öne doğru sürer. Bu hücrenin öne doğru sürülmesi ile sanki ayağı varmış gibi bir görüntü ortaya çıkar. Amibin içerisindeki sitoplazma bu ayağın içine doğru süzülerek akar. Kayma denilen bu hareket ile kütle taşınması sağlanmış olmaktadır. Amibin yaşamsal faaliyetini sürdürmesi için sürekli bu şekilde hareket etmesi gereklidir.

Suyun içerisinde yaşam alanına sahip olan Amipler; sürekli hareket halindeyken parçacıklara çarparlar. Bu çarpılan parçalar bir yiyecek olması halinde etrafını kuşatarak onu çevreler ve sitoplazma sayesinde sindirir. Ancak yutamayacağı türden bir cisim olması halinde etrafında dolanır ve sonra yoluna devam ederek uzaklaşır. Tek hücreli canlı olan Amiplerin; kendine özgü olarak boşaltım ve solunum sistemi mevcuttur. Solunum için gerekli olan oksijeni sudan alır ve hücre zarından geçirerek sitoplazmaya ulaştırır. Boşaltım olarak da oluşan atıkları hücre zarı ile dışarı atmaktadır. Tek hücreli canlıların bazılarında hücre bölünmesi yapılarak çoğalma oluşmaktadır. Amip de bu canlılar arasında yer alır. Bu üreme ekli eşeysiz üreme olarak adlandırılır. Bu durum oluşurken hücrenin ortasından iki yandan çökme olur ve bu sayede hücre çekirdeği ikiye bölünür. Tamamen bölünme gerçekleştiğinde iki canlıda da çekirdek oluşur. Bu sayede amipler üreyerek yani bölünerek çoğalmaya devam ederler.

Amipler, genelde tatlı sularda yaşamlarını sürdürürler ancak bazı durumlarda hayvan ve insan bedeninde asalak olarak da yaşam bulabilirler. Bu yaşam alanları ise; genelde kalınbağırsak içerisinde olur. Bu durumun oluşması insanda amipli dizanteri adı verilen bir hastalığa neden olmaktadır.