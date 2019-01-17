Şiddetli yağış hayatı felç etti

Bölgede son günlerde etkili olan yağmurla birlikte Reyhanlı'ya bağlı Karacannık ve Kumtepe mahalleleri suyla kaplandı. İki mahallede yaklaşık 30 ev tahliye edildi. Aileler yüksek kesimlerde ve Reyhanlı'da oturan yakınlarının yanına gitti. Özkurtuluş ve Suluköy de yağıştan kısmen etkilendi.

Bu arada bir bölümü ekili, binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı. Bölgede küçükbaş ve kanatlı olmak üzere çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi. Başta Karacannık ve Kumtepe olmak üzere birçok mahallede dün akşamdan bu yana tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Kaymakamlık tarafından Karacannık, Kumtepe, Özkurtuluş ve Suluköy mahallelerinde okullar yarın için tatil edildi. Bölgede bir aile sağlığı merkezi de sular altında kaldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 Acil ekiplerinin mahallelerde sağlık durumu acil hastalara yardımcı olduğu belirtildi. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.

Yağış, Reyhanlı'daki Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası da sular altında kaldı.

6 YIL SONRA YENİDEN SEL

Mahalle sakinlerinden Ahmet Döner, baraj kapaklarının açılması ve yağmur nedeniyle su seviyesinin 1-1,5 metreyi bulduğunu söyledi. Bazı hayvanlarının telef olduğunu belirten Döner, sıkıntı çektiklerini kaydetti. Bundan 6 yıl önce yaşanan sel sırasında 11 yaşında olduğunu belirten Merve Döner ise "Ben ortaokul birinci sınıfa giderken de bu afeti yaşamıştım. Aradan 6 yıl geçti. Kurutulan Amik Gölü kendine ait olanı istiyor. Hatta bu yıl daha şiddetli geldi. Evlerimiz sular altında kaldı. Umarım daha da yükselmez" dedi.

HATAY HAVAALANI SİVİL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Hatay’da son bir haftada etkisini arttıran sağanak yağışlar Amik Ovasını esir aldı. Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havaalanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı.

Su seviyesinin giderek artmasıyla havaalanı yolu trafiğe kapandı. Havaalanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlandı.



Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle, Amik Ovası'nda 200 bin tarım arazisi sular altında kalırken, havaalanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı. Devlet Su İşlerine bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havaalanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.



Hatay Havaalanına inen uçaklardan gelen yolcularını bekleyen vatandaşlar, havaalanı yolunda durumun karışık olduğunu söylediler. Havaalanına giremediklerini söyleyen vatandaşlardan biri, “Bir tane misafirimiz gelecek İstanbul’dan uçaktan. Bekliyoruz, nasıl gelecek bilmiyoruz. Otobüsle getireceklermiş bu tarafa da çok karmaşık bir durum” dedi.



Çocukları ve torunlarının uçaktan indiğini ve nasıl geleceklerini bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, “Çocuklarım var, torunlarım var onları bekliyorum. Neyle geleceklerini de bilmiyoruz. Geçişimize izin vermiyorlar, yol kapalı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık çözülür inşallah” diye konuştu.



Hatay’a 50 yıl sonra ilk defa böyle yağmurun yağdığını söyleyen bir vatandaş da yetkililerin görevlerinin başında olduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilere de destek verilmesi gerektiğini ifade eden vatandaş, “Eskiden yani 40-50 yıl önce böyle olmuş ve 40-50 yıldan bu yana böyle bir su gelmemiş ilk defa bu sene geldi. Buradaki köylere Allah yardım etsin diyoruz, çok zor durumdalar, havaalanı yolu da kalmadı şu an. Tüm devlet memurları, işçileri hepsi burada, basın da burada. Hepsine teşekkür ediyoruz yardımları için. Allah razı olsun. Tarım arazilerinin de bütün hepsi sular altında. Bütün çiftçilerimiz şu an zor durumda. Onlar için de devlet büyüklerimizden iyi haber bekliyoruz, yardımlarını bekliyoruz. İnşallah ellerini atacaklar buraya. Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ederiz hepsinden” şeklinde konuştu.