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        Haberler Bilgi Yaşam Amenerrasulü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amenerrasulü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Amenerrasulü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amenerrasulü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Âmenerresûlü duası manevi huzur ve ilahi koruma sağlamak amacıyla okunan, müminlerin imanlarını pekiştiren ve Allah'a teslimiyetlerini ifade eden güçlü bir dua olarak kabul edilir. Bakara Suresi'nin son iki ayetinden oluşur. Allah'ın rahmeti, bağışlaması ve adaleti üzerine derin anlamlar taşır. Yatmadan önce okunması tavsiye edilir. Kişinin gece boyunca ilahi himaye altında olacağına işaret eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:25
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        Amenerrasulü Duası okunuşu
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        Hadislerde bu ayetleri okuyan kimsenin kötülüklerden korunacağı ve Allah’ın rahmetine nail olacağı bildirilmiştir. Aynı zamanda kulun ancak gücünün yettiği kadar sorumlu tutulacağını ve Allah’ın hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemeyeceğini vurgulaması insana büyük bir manevi rahatlık sunar. Günlük sıkıntılar içinde bunalan, borç içinde olan, zorluklarla karşılaşan veya günahlarının affını dileyen kimseler için bu dua umut kaynağıdır.

        Müminler yazılışını okuyarak Allah’tan bağışlanma diler, O’nun yardımını ister ve dünya hayatında olduğu kadar ahiret hayatında da kurtuluşa ermek için niyazda bulunurlar. Âmenerresûlü, Allah’ın sonsuz merhametine ve adaletine sığınma vesilesi olduğu için düzenli olarak okunması tavsiye edilen dualar arasında yer alır.

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        AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU

        Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

        Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

        AMENERRASULÜ DUASI ANLAMI

        "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

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        Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

        AMENERRASULÜ DUASI TEFSİRİ

        Âmenerresûlü duası, Bakara Suresi’nin son iki ayeti (Bakara 285-286) olup, İslam'da büyük bir değere sahiptir. Bu ayetler iman esaslarını özetleyen ve müminlerin Allah’a olan teslimiyetini ifade eden güçlü mesajlar içerir. Tefsirine bakıldığında ilk ayette peygamberin ve müminlerin vahye iman ettikleri vurgulanır. Burada Allah’ın melekleri, kitapları ve peygamberleri arasındaki ayrım yapılmaksızın tümüne inanılması gerektiği belirtilir. Bu, İslam’ın iman bütünlüğünü vurgulayan bir ifadedir. Ardından insanın yalnızca gücü yettiği kadar sorumlu tutulacağı ve Allah’ın kullarına zorluk yüklemeyeceği belirtilir. İslam’ın adalet anlayışının ve rahmetinin bir göstergesidir.

        Son ayette ise müminlerin, günahlarının bağışlanması için Allah’a dua ettikleri ve kendilerine merhamet edilmesini istedikleri görülür. Bu bölümde geçen "Affet, bağışla, merhamet et" ifadeleri, kulun Allah’a olan muhtaçlığını ve O’nun sonsuz merhametine sığınma gerekliliğini ortaya koyar. Tefsirciler bu ayetlerin, müminlerin hem dünya hem de ahiret hayatı için büyük bir müjde ve güvence olduğunu belirtmişlerdir.

        Nitekim Hz. Peygamber gece yatmadan önce okuyan kimsenin Allah’ın koruması altına gireceğini bildirmiştir. Dolayısıyla Âmenerresûlü duası iman, teslimiyet ve Allah’a sığınma açısından derin bir anlam taşır ve Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar.

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