Hamlin, piecing'in olduğu kısımda küçük bir yara oluştuğunu ve giderek büyüdüğünü söyleyerek, "Yumurta yediğim zaman bazen boğazımda bazen de vücudumun herhangi başka bir yerinde enfeksiyon oluşur. Coachella'dayken de kahvaltıda yumurta yedim" dedi.