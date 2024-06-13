Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor’da Ersun Yanal dönemi! - Futbol Haberleri

        Amedspor’da Ersun Yanal dönemi!

        TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. Yanal, "Amedspor'u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amedspor'da Ersun Yanal dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu. Bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır’a gelen Ersun Yanal, Amedspor ile sözleşme imzaladı.

        Şehmus Özer Tesisleri'nde yeşil-kırmızılı taraftarların da katıldığı coşkulu imza töreninde konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, tarihi bir günün yaşandığını söyledi. Elaldı, “Önemli günlerden geçiyoruz. Tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bizim bu süreçte yaşadığımız heyecan devam etmekte. Biz 1. Lig’e çıktıktan sonraki Süper Lig hedefimizi hocamızla en iyi şekilde nasıl çalışabiliriz diye düşünüyorduk. Ersun hocayla bu süreçte temasa girdik. Sağ olsun Ersun hocanın da yakın ilgisiyle görüşmelerimize başladık. Neticesinde çok önemli bir sözleşme yapıyoruz. Ersun hocadaki tercihimiz her şeyden önce örtüşen hayat felsefemizdir, spor felsefemizdir. Bunların birleşmesi sonucunda Ersun hocanın da Amedspor’a olan yakınlığından kaynaklı bir netice çıktı ortaya” dedi.

        "AMEDSPOR TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR HİKAYEDİR"

        Amedspor’un Türkiye’de önemli bir hikaye olduğuna dikkat çeken Elaldı, “Amedspor Türkiye’de önemli bir hikayedir. Biz de bu hikayenin uzun vadeli olmasını düşündüğümüz için Ersun hocamızı tercih ettik. Çünkü Ersun hoca, ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim oluşturmuştur. Bizim için başarı mutlaka ve mutlaka önemlidir. Ama önemli olan bir takımın sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Bizim taraftarımızdan tek isteğimiz; Amedspor’a ve Ersun hocamıza zaman tanımasıdır. Bu zamanı biz en iyi şekilde değerlendirip, uzun olan yolumuzda başarılarla dolu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu taraftar, Ersun hocamın da dediği gibi; sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Biz o emeği görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz, elimizden geldiği kadar gece ve gündüzümüzle Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

        "TÜRKİYE'MİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASININ SÜPER LİG'DE OLMASI HEPİMİZİ MUTLU EDECEKTİR"

        Teknik Direktör Ersun Yanal ise, Amedspor’un Türkiye’nin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, takımın Süper Lig’de olmasıyla herkesin mutlu olacağını ifade etti. Yanal, “Bizi bugün bir araya getiren önemli faktörleri aslında satır aralarında da vurgular yaparak belirtti. Futbol hepimizin ortak değeridir. Futbol hepimizi birleştiren bir öğedir. Ama taraftarı bir araya getiren şey ise futbola olan tutkunluğudur. Biz futbolu sahanın içinde kalarak taraftar, yönetim ve medyamızla birlikte başarıya götürmek için kenetleneceğiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, güçlü bir iradeyle ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Türkiye’mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig’de olması hepimizi mutlu edecektir. Süper Lig’de olmak hepinizin hakkı. Uzun yıllardır bunun hasretini çektiniz” diye konuştu.

        "AMEDSPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE ÇIKARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

        Amedspor’u layık olduğu yere çıkarmak için yoğun bir çaba sarf edeceklerini kaydeden Yanal, “Yönetim kuruluna bu ortaya koydukları heyecanları ve değerleri yüzünden çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir heyecan oluşturdular. Hepimizde bu heyecanı tetiklediler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Futbol, hepimizi birleştiren, hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsurdur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarıdır. Başkan ve yönetimle yaptığımız tüm görüşmelerde bu bizim olmazsa olmazımızdı. Amedspor’un bir üst lige çıkması için hepimiz görev aldık. Amedspor’u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa