Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Ambulansın içinde hastayı kontrol ettikten sonra da motorlarıyla uzaklaştılar. Cep telefonuyla kaydedilen o motosiklet üzerindeki iki kişi Kadıköy polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan motosiklet sürüsünün 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istedi.
AMBULANSIN İÇİNE BAKTILAR
Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içeride bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca bölgeden yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.
O MAGANDA DA GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İstanbul polisi plakası belirlenen motosikletteki iki kişinin kimliklerini belirledi. Çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosiklettekilerin Mustafa T. ve E.B olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa T. ile arkada oturan E.B. gözaltına alındı.
SABIKA KAYDI ÇIKTI
İlçe emniyet müdürlüğünde sürdürülen soruşturmada motosikleti kullanan Mustafa T.’nin kasten yaralama ve görevliye mukavemet suçlarının da aralarında bulunduğu 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BAKAN YERLİKAYA “GEREĞİ YAPILDI” DEDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bu iki kişi hakkında “Gereği yapıldı” diyerek açıklama geçti. Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek ‘Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M.T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.