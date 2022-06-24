Bu görüntüler akıllara Amber Heard'ün Elon Musk ile yine aynı asansörde çekilen görüntülerini getirdi. O kamera görüntülerinde de Heard ile Musk, samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün kendisini Musk ile aldattığını ileri sürmüştü. Depp'in ileri sürdüğüne göre; Heard, kendisi film çekimi için şehir dışındayken, Musk'ı evine davet etmişti. Ancak ünlü oyuncunun iddiaları sadece bununla sınırlı değildi.