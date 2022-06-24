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Amber Heard, Johnny Depp'i asansörde Cara Delevingne ile aldatmış! - Magazin haberleri

Amber Heard, Johnny Depp'i asansörde Cara Delevingne ile aldatmış!

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki sular durulmuyor. Heard'ün, Depp ile evliyken oyuncuyu Cara Delevingne ile aldattığına ilişkin haberler yeniden gündeme geldi

24.06.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Eski eşi Johnny Depp'in açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard hakında yeni iddialar ortaya atıldı. Önceki gün yayılan söylentilere göre; Heard, evliliklerinin sürdüğü 2015 yılında Depp'i birlikte yaşadıkları evin asansöründe aldattı.

  • GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANMIŞLAR

    Bir magazin sitesi tarafından yayınlanan görüntülerde Amber Heard ile birlikte model ve oyuncu Cara Delevingne yer alıyor. İkili, Heard ile Depp'in evlilikleri sırasında yaşadıkları Los Angeles'taki evin asansöründe öpüşürken güvenlik kamerasına yakalanmış.

  • Bu görüntüler akıllara Amber Heard'ün Elon Musk ile yine aynı asansörde çekilen görüntülerini getirdi. O kamera görüntülerinde de Heard ile Musk, samimi bir şekilde görüntülenmişti.

    Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün kendisini Musk ile aldattığını ileri sürmüştü. Depp'in ileri sürdüğüne göre; Heard, kendisi film çekimi için şehir dışındayken, Musk'ı evine davet etmişti. Ancak ünlü oyuncunun iddiaları sadece bununla sınırlı değildi.

  • 'ÜÇLÜ BİRLİKTELİK' İDDİASI

    Depp, Amber Heard'ün evlilikleri sırasında hem Elon Musk hem de Cara Delevingne ile kendisini aldattığını ileri sürmüştü. Hatta Depp, eski eşi, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin üçlü birliktelik yaşadığı iddialarını da ortaya atmıştı.

    Johnny Depp ile Heard'ün evlilikleri sırasında yaşadıkları binanın sakinleri, yani çiftin komşuları da bu dedikoduları gündeme getirmişti.

  • KOMŞULARI DA DOĞRULADI

    Depp ve Heard'ün Los Angeles'taki komşuları model Cara Delevingne'in de bu tuhaf çemberde yer aldığını öne sürdü. Komşuların anlattığına göre; Delevingne ve Musk, Depp ile Heard'ün evli olduğu 2016 yılında çiftin evine ziyarette bulunuyordu.

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