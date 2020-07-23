Mart 2015’teki olaya atıfla Heard şu ifadeleri kullandı:



"O gün kız kardeşimi korumak için Johnny’e vurdum. Daha önce sanıyorum eski kız arkadaşı Kate Moss’u da merdivenlerden aşağı ittiğini duymuştum. Ve o an bunu düşündüm ve Whitney’i korumak için karşılık verdim."