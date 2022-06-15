Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz haftalarda kararını açıklamıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde 'Today Show'da Savannah Guthrie'ye konuşan aktrisin, röportajının bir kısmı daha yayınladı.