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Amber Heard'den Johnny Depp'e: Onu hala seviyorum! - Magazin haberleri

Amber Heard'den Johnny Depp'e: Onu hala seviyorum!

Eski eşi Johnny Depp'in açtığı 'iftira' davasını kaybeden Amber Heard, kendisinden beklenmeyen bir itirafta bulundu. "Onu hala seviyorum" diyen ünlü aktris, "Johnny'e karşı hiçbir kötü duygum yok" ifadelerini kullandı

15.06.2022 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz haftalarda kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde 'Today Show'da Savannah Guthrie'ye konuşan aktrisin, röportajının bir kısmı daha yayınladı.

  • "YALAN SÖYLEDİ"

    Amber Heard, konuşmasında Depp'i 'yalancı' olmakla suçladı ve aktörün evlilikleri sırasında kendisine şiddet uyguladığına dair iddialarını yineledi.

    Guthrie, "Johnny Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?" diye sorduğunda Heard, "Evet, yalan!" dedi ve "Öldüğüm güne kadar davada söylediğim her sözünün arkasında olacağım." ifadelerini kullandı.

  • "SADECE JOHNNY'YE KARŞILIK VERDİM"

    Amber Heard, Depp'e fiziksel olarak şiddette bulunduğunu kabul ettiğinin duyulduğu ses kayıtlarının sorulmasının ardından kendisinin yalnızca tepki verdiğini, ancak şiddeti kendisinin başlatmadığını ileri sürdü. Heard, "Ben sadece Johnny'ye karşılık verdim. Duruşmada da anlattığım gibi, sürekli şiddet içinde yaşadığınızda bu normal hale geliyor ve sizin de uyum sağlamanız gerekiyor." dedi.

  • "ÇOK PİŞMANIM"

    Amber Heard, Depp'e yaptığı ve söylediği şeylerden çok pişman olsa da, sadece 'hayatının tehlikede olduğunu hisseden, duygusal, psikolojik ve fiziksel rahatsızlık içindeki bir insanın davranacağı gibi davrandığını' söyledi.

    Heard, "İlişkim boyunca korkunç, üzücü şeyler yaptım ve söyledim. Kendimi tanıyamadığım bir şekilde davrandım. Çok pişmanım. Mahkemede özgürce ve gönüllü olarak yaptıklarım hakkında konuştum. Doğru ile yanlış arasındaki farkı bile anlayamadığım bir noktaya itildiğimi anlattım." ifadelerini kullandı.

  • "ONU HALA SEVİYORUM"

    Heard, ayrıca kendisinden beklenmeyen bir itirafta bulundu. Guthrie, Amber Heard'e eski eşini hala sevip sevmediğini sordu. Heard de buna " Evet... Kesinlikle onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim ve temelden kopmuş bir ilişkiyi sürdürmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ona karşı hiçbir kötü duygum yok." yanıtını verdi. Fakat aktris buna rağmen yine de eski eşi Depp'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasını tekrarladı.

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