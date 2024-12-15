Ambarlı Limanı'nda yangın
Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Giriş: 15.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 16.12.2024 - 00:06
Ambarlı Limanı'nda özel şirkete ait hurda malzemelerin bulunduğu yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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