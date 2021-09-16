Ambalaj sektöründen İzmir’e 300 milyon liralık yatırım

FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı 300 milyon Liralık yatırımla kapasitesini 54 bin tona çıkarmayı hedefliyor.
2022 yılının son çeyreğinde açılacak olan tesisle ilgili açıklamada bulunan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait TÜREK, “FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, 2012 yılında kuruldu. 10 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan FİTPAK, et, balık, süt ürünleri gibi raf ömürleri kısa ürünler ile kurutulmuş, toz ve salamuralı ürünler için bariyer özellikli ambalajlar üretiyor. 10 bin metrekarelik üretim alanında, 150 personeli ile faaliyet gösteren şirketimiz, ileri teknolojiyle yüksek bariyer özellikli filmlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mevcut tesiste yıllık 18 bin ton ürün kapasitesiyle çalışıyoruz. Yapacağımız yeni yatırımla bu rakam 54 bin tona çıkacak” dedi.
FİTPAK’ın yeni üretim tesisinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare kapalı alanı olmak üzere 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini söyleyen TÜREK, “Bugün Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 34 ülkeye ihracat yapan gerçekleştiriyoruz. Yeni tesis ile ihracat
hedeflerini 100 milyon Euro’ya çıkartmayı planlıyoruz” diye konuştu.
“ÜRETİM KAPASİTESİNİ ÜÇE KATLAYACAK”
İkinci tesislerinin temel atma töreninde konuşan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait TÜREK, ürünlerinin ihracat konusunda stratejik bir önemi olduğunu vurguladı. TÜREK, konuşmasına şöyle devam etti:
“İlk günümüzden bu yana, high barrier özellikli ambalajlar üretiyoruz. Ürünlerimiz, gıdalara koruyucu katkı malzemesi konulmasına gerek kalmadan, raf ömrünü uzatması, bozulma kaynaklı israf ve firenin önüne geçmesi, böylece hem toplum sağlığının temini hem de ülkemizde üretilen ürünlerin uzak mesafelere ihracatını kolaylaştırması nedeniyle stratejik önem taşıyor.”
Katma değeri yüksek ürünleriyle ambalaj sektörüne yön vererek hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen TÜREK, “Tesisimizin başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni tesisimizle üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak, inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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