Amazon Prime Video’nun en iyi 12 orijinal dizisi

THE BOYS



Aynı adlı resimli romandan televizyona uyarlanan ‘The Boys’, süper kahramanların Vought adlı büyük şirket tarafından maaşa bağlandığı bir dünyada geçiyor. Her şirket gibi Vought’un amacı, daha çok kâr etmek. Ayrıca kadrosundaki süper kahramanları ABD ordusuna dahil ederek devlet içindeki nüfuz alanını genişletmek istiyor. Dolayısıyla süper kahramanlığı, öncelikle bir imaj ve marka meselesi olarak görüyorlar. ‘Yüksek kâr’ ve ‘devlet içinde daha çok güç’ zihniyeti, şirketin ‘kadrolu’ süper kahramanlarını da yozlaştırıyor ve bu ikiyüzlülük onları içten içe tüketiyor… ‘The Boys’ süper kahramanların yanı sıra onlardan intikam almak amacıyla bir araya gelmiş olan sıradan insanların hikâyesini de anlatıyor. Dizi, Marvel ve DC Comics’in ana hatlarını çizdiği süper kahraman konusuna farklı ve taze bir bakış açısı getirmesiyle öne çıkıyor.