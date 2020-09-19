Amazon Prime Video’nun en iyi 12 orijinal dizisi

BOSCH
Amazon Prime Video’nun polisiye sevenlere hitap eden dizisi, Michael Connelly’nin romanlarından televizyona uyarlandı. Los Angeles Polis Teşkilatı’nda çalışan detektif Harry Bosch’un serüvenlerini anlatan dizinin her sezonu Connelly’nin bir ya da birkaç kitabından yola çıkıyor. Aksiyon ağırlıklı polisiyelere oranla daha derinlikli ve ağır tempolu olan ‘Bosch’ dizisini severseniz altı sezon ve 61 bölüm sizi bekliyor. Detektif Harry Bosch’u Titus Welliver canlandırıyor.
THE MAN IN THE HIGH CASTLE
Philip K. Dick’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizi, Almanya ve Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nı kazandığı alternatif bir gelecekte geçiyor. ABD’nin işgal edildiği bu alternatif gelecekte Japonlar ülkenin batı sahillerine, Almanlar ise doğu bölgelerine egemen oluyor... Bir grup karakterin, savaşı ABD ve müttefiklerinin kazandığı alternatif bir gelecekte geçen filmler bulmasıyla olaylar gelişiyor. Gerilim öğesinin ağır bastığı dizi, aldığı olumlu eleştirilerle Amazon Prime’ın öne çıkan orijinal dizilerinden biri.
FLEABAG
Amazon Stüdyoları’nın ortak yapımcısı olduğu, BBC Three dizisi ‘Fleabag’ film eleştirmenlerinin son dönemde en beğendiği dizilerden biri… Fleabag olarak tanınan, Londralı genç bir kadının öyküsünü anlatan dizinin ikinci sezonu 2019 yılında komedi dalında Emmy kazandı. Dizinin ana karakterini canlandıran Phoebe Waller-Bridge’in tasarlayıp yazdığı dizi, içerdiği buruk mizah duygusuyla dikkat çekti. Dizi, yalancılığı, huysuzluğu ve marazi yanlarıyla bir anti-kahraman olan Fleabag’in kameraya dönüp seyirciyle konuştuğu sahneleriyle de öne çıktı.
GOLIATH
Billy McBride (Billy Bob Thornton),serbest kalmasını sağladığı bir cinayet zanlısının yaptığı katliam nedeniyle ortağı olduğu hukuk firmasından ayrılmış bir avukattır. Yıllar sonra karşısına çıkan bir davaya, günahlarının kefaretini ödemek adına sahip çıkar. Yeniden ‘sahalara’ döndüğünde karşısında eski ortağını (William Hurt) bulur… McBride, zengin ve güçlülerin sözünü geçtiği bir dünyada adalet adına elinden geleni yapmaya kararlıdır. 2015’ten bu yana 3 sezon yayınlanan dizi, önümüzdeki dönemde final sezonuyla veda etmeye hazırlanıyor.
THE MARVELOUS MRS. MAISEL
Proje tasarımını ‘Gilmore Girls’ ile tanınan Amy Sherman-Palladino’nun yaptığı dizi, 1950’li yılların sonlarına doğru eşi tarafından terk edildikten sonra stand-up komedyen olmaya karar veren bir kadının hikâyesini anlatıyor. Komedi etiketiyle tanıtılmasına bakmayın, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ içerdiği dram öğeleriyle de öne çıkan bir dizi… Geçtiği dönem itibarıyla kadınların sosyal hayattaki yeri üzerine gözlemler yapan dizi, 2018’de en iyi komedi dalının yanı sıra başroldeki Rachel Brosnahan’a da Emmy ödülü kazandırmıştı.
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