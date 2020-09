Amazon Prime Video’nun en iyi 12 orijinal dizisi

THE MAN IN THE HIGH CASTLE



Philip K. Dick’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizi, Almanya ve Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nı kazandığı alternatif bir gelecekte geçiyor. ABD’nin işgal edildiği bu alternatif gelecekte Japonlar ülkenin batı sahillerine, Almanlar ise doğu bölgelerine egemen oluyor... Bir grup karakterin, savaşı ABD ve müttefiklerinin kazandığı alternatif bir gelecekte geçen filmler bulmasıyla olaylar gelişiyor. Gerilim öğesinin ağır bastığı dizi, aldığı olumlu eleştirilerle Amazon Prime’ın öne çıkan orijinal dizilerinden biri.