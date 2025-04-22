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        Haberler Ekonomi Teknoloji Amazon Prime Türkiye’de fiyatlara zam - Teknoloji Haberleri

        Amazon Prime Türkiye’de fiyatlara zam

        Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Aylık ücret 39 TL'den 49,90 TL'ye yükselirken, mevcut üyeler için zam mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Hızlı teslimat, Prime Video ve özel indirimler sunan hizmetin yeni fiyatları tartışma yarattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:38
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        Bir zam da Amazon Prime'dan!
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        Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretlerine yeni bir zam yaptı. Nisan 2023’te 7,90 TL’den 39 TL’ye yükselen aylık ücret, 22 Nisan 2025 itibarıyla 49,90 TL’ye çıktı. Yeni üyeler hemen bu fiyatla abone olurken, mevcut üyeler 22 Mayıs 2025’ten sonraki ilk fatura döneminde zammı hissedecek. Hızlı teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve özel indirimler sunan Amazon Prime’ın bu fiyat artışı, kullanıcılar arasında hem merak hem de tepki topladı. Peki, bu zam kullanıcıları nasıl etkileyecek?

        FİYAT ARTIŞLARI SÜRÜYOR

        Amazon Prime Türkiye, 2022’de 7,90 TL’lik uygun fiyatıyla dikkat çekmişti. Ancak Nisan 2023’te 39 TL’ye yükselen ücret, şimdi de %28’lik artışla 49,90 TL oldu. Amazon, zammı artan maliyetler ve hizmet kalitesini sürdürme çabasıyla açıklıyor. Yine de bu artış, ekonomik koşullarda kullanıcıların bütçesini zorlayabilir.

        MEVCUT ÜYELER İÇİN MAYIS SONU GEÇERLİ OLACAK

        Zam, yeni üyeler için anında devreye girerken, mevcut üyeler için 22 Mayıs 2025’ten sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak. Bu, mevcut abonelerin bir ay daha 39 TL’den yararlanabileceği anlamına geliyor. Amazon, kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendireceğini duyurdu.

        Amazon Prime, hızlı teslimat, Prime Video’nun geniş içerik kütüphanesi, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar ve özel indirimler gibi avantajlar sunuyor. Ancak fiyat artışı, kullanıcıların bu hizmetlerin yeni ücrete değip değmediğini sorgulamasına yol açtı. X platformunda ve sosyal medyada, bazı kullanıcılar aboneliklerini iptal etmeyi düşünürken, diğerleri hızlı teslimat ve Prime Video’nun hala cazip olduğunu savunuyor.

        Aşağıdaki tablo, Amazon Prime Türkiye’nin fiyat geçmişini ve güncel durumu özetliyor:

        Dönem

        Aylık Ücret (TL)

        Yıllık Maliyet (TL)

        Amazon Prime Türkiye’nin yeni fiyatı, sunduğu avantajlara rağmen tartışma yarattı. 49,90 TL’lik aylık ücret, sık alışveriş yapan ve Prime Video’yu aktif kullananlar için hala cazip olabilir. Ancak bütçe odaklı kullanıcılar, zammın ardından alternatiflere yönelebilir.

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