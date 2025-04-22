Amazon Prime Türkiye’de fiyatlara zam

Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretlerine yeni bir zam yaptı. Nisan 2023’te 7,90 TL’den 39 TL’ye yükselen aylık ücret, 22 Nisan 2025 itibarıyla 49,90 TL’ye çıktı. Yeni üyeler hemen bu fiyatla abone olurken, mevcut üyeler 22 Mayıs 2025’ten sonraki ilk fatura döneminde zammı hissedecek. Hızlı teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve özel indirimler sunan Amazon Prime’ın bu fiyat artışı, kullanıcılar arasında hem merak hem de tepki topladı. Peki, bu zam kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Amazon Prime Türkiye, 2022’de 7,90 TL’lik uygun fiyatıyla dikkat çekmişti. Ancak Nisan 2023’te 39 TL’ye yükselen ücret, şimdi de %28’lik artışla 49,90 TL oldu. Amazon, zammı artan maliyetler ve hizmet kalitesini sürdürme çabasıyla açıklıyor. Yine de bu artış, ekonomik koşullarda kullanıcıların bütçesini zorlayabilir.

MEVCUT ÜYELER İÇİN MAYIS SONU GEÇERLİ OLACAK

Zam, yeni üyeler için anında devreye girerken, mevcut üyeler için 22 Mayıs 2025’ten sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak. Bu, mevcut abonelerin bir ay daha 39 TL’den yararlanabileceği anlamına geliyor. Amazon, kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendireceğini duyurdu.